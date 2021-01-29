Леонид Волков объявлен в розыск

Следствие заочно предъявило обвинение руководителю сети региональных штабов Алексея Навального Леониду Волкову за вовлечение подростков в незаконные митинги и объявило его в розыск.

Как передает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, постановление о привлечении Волкова в качестве обвиняемого основывается на выводах лингвистического исследования, которое установило в высказываниях мужчины в Интернете призыв к несовершеннолетним выйти на незаконные митинги 23 января.

В августе 2019 года Волков покинул Россию и поселился в столице Литвы – Вильнюсе.

Ранее сообщалось, что после несанкционированной акции в столице возбуждены семь уголовных дел о насилии против стражей порядка и перекрытии движения, вынесено 154 решения об административном аресте и 354 постановления о штрафах.