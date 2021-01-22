Призывы к несанкционированным акциям: уголовное дело и проверка

В связи с призывами к несовершеннолетним участвовать в готовящихся несанкционированных акциях 23 января возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей" УК РФ. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко на сайте ведомства. Сейчас идет установление лиц, публиковавших эти призывы.

В Следкоме также напомнили, что в столице сейчас действуют ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с опасностью распространения коронавируса. Поэтому власти не согласовали проведение митингов 23 января.

Кроме того, в МВД России начали доследственную проверку в отношении руководителей штабов блогера Алексея Навального. По данным ведомства, они занимаются организацией провокаций и насильственных действий, а также получили указание максимально задействовать на несанкционированных акциях молодых и несовершеннолетних граждан. Сейчас эта информация проверяется, сообщает пресс-служба МВД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и Генпрокуратура напомнили о незаконности акции 23 января.