Мэр Москвы и Генпрокуратура напомнили о незаконности акции 23-го

Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей воздержаться от участия в несанкционированных акциях, передает телеканал "Россия 24". Помимо всего прочего он напомнил, что пока довольно высоким остается риск заразиться коронавирусом.

"Уважаемые горожане, ситуация с коронавирусом в Москве внушает осторожный оптимизм. С пониманием определенных рисков было отменено дистанционное обучение школьников, увеличена до 50 процентов максимальная заполняемость театральных и кинозалов, – сказал Собянин. – Но риски остаются крайне серьезными, мы же видим, как драматически развивается в европейских странах".

Мэр напомнил, что в странах Европы устанавливается комендантский час, вводятся жесткие ограничения, больницы там переполнены тяжелобольными людьми.

"В этих условиях мы должны строго соблюдать требования санитарных врачей и минимальные, но – сделаю акцент – необходимые ограничения, которые введены в городе. Это очень важно", – отметил градоначальник.

Что касается призывов прийти 23 января на несанкционированную массовую акцию, то, как отметил Собянин, он считает это недопустимым.

"И еще более цинично выглядят попытки массового вовлечения в эту акцию несовершеннолетних. Очень прошу родителей обратить на это внимание и не подвергать детей риску в угоду провокаторам", – заявил Собянин.

Обращаясь к возможным участникам и организаторам акции, мэр призвал их воздержаться от участия в ней. Он предупредил, что правоохранители "обеспечат необходимый порядок в городе".

Тем временем Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к интернет-сайтам, на которых распространяются призывы к участию в несанкционированных акциях.

"В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых публичных мероприятиях, организуемых с грубым нарушением закона (…), в целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой вынесены повторные предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний", – сказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

По его словам, Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о том, что призывы к участию в несанкционированных массовых акциях образуют состав административного правонарушения. Наказание за такое нарушение предусматривает в том числе арест.

"Особо следует отметить, что вовлечение несовершеннолетних в указанную противоправную деятельность может образовать состав преступлений, предусмотренных статьями 150 и 151.2 УК РФ", – добавил Иванов.

Ранее юрист Ольга Соболь была задержана в Москве за призывы приходить на несогласованную акцию. Ее оштрафовали на 250 тысяч рублей.