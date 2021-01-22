Соболь оштрафовали на 250 тысяч

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (Минюст России включил организацию в список иноагентов) Любовь Соболь получила штраф в размере 250 тысяч рублей. Соответствующее решение вынес Симоновский суд Москвы.

Соболь обвиняется в повторном нарушении порядка проведения массовой акции. Юрист призывала граждан принять участие в несанкционированном мероприятии. Ей также грозил арест на срок до тридцати суток, но поскольку она мать малолетнего ребенка, ей выписали штраф, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о том, что проведение незаконных уличных акций является недопустимым, равно как и призывы к несовершеннолетним участвовать в них. Представитель Кремля предупредил об ответственности за нарушение закона.