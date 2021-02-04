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Акции оппозиции 13 минут назад

04 февраля 2021 15:44

Соболь оштрафовали за неповиновение полицейскому


AP Images

Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом в России иноагентом) Любовь Соболь оштрафована на тысячу рублей. Соответствующее решение принял Солнцевский суд Москвы.

Соболь обвиняется в неподчинении полицейскому. Инцидент произошел во Внукове. При этом Любовь могли арестовать на 15 суток, но поскольку ее ребенку еще нет 14 лет, оппозиционерка отделалась штрафом, сообщает ТАСС.

Также Соболь предъявили обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января.

В январе сотрудницу ФБК уже оштрафовали на 250 тысяч рублей за повторное нарушение порядка проведения массовой акции.

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