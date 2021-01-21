В Москве задержали Любовь Соболь

Юрист ФБК (признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь задержана в Москве. Причиной этого стали ее призывы к гражданам выходить на несогласованный митинг.

О задержании Соболь рассказал ее адвокат Владимир Воронин. По его словам, Любовь привезли в ОВД "Донской", сообщает "Интерфакс".

Ранее Роскомнадзор потребовал от "ВКонтакте" и TikTok прекратить распространение информации, в которой содержатся призывы к участию в митингах. Кроме того, социальным сетям грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.