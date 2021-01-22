Кира Ярмыш арестована

За призыв участвовать в несанкционированной акции 23 января Савеловский суд Москвы вынес решение арестовать на девять суток пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш.

Она задержана накануне, по тому же обвинению, что и юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь.

Пока заседание суда по ее административному делу не проводилось, передает РИА Новости.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января.

Проведение таких акций расценивается как провокация, угроза общественному порядку. Они будут "немедленно пресекаться" органами правопорядка.

По требованию Генпрокуратуры в интернете должны быть заблокированы призывы приходить на подобные мероприятия, что само по себе запрещено законом.

Родителей школьников и студентов просят оградить их от участия в таких акциях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что участие в несогласованных мероприятиях подобного рода является нарушением закона и влечет за собой определенную ответственность.