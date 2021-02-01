Пресс-секретаря Навального отправили под домашний арест

Пресс-секретарь Алексея Навльного Кира Ярмыш отправлена под домашний арест сроком до 23 марта текущего года. Соответствующее решение вынес Басманный суд Москвы.

Кира Ярмыш ранее была арестована на девять суток за призыв участвовать в несанкционированной акции. Теперь же пресс-секретарь оппозиционера обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщает "Интерфакс".

В понедельник, 1 февраля, стало известно, что Генпрокуратура будет добиваться замены условного срока Навального на реальный. Связано это с тем, что он многократно не появлялся на регистрации в уголовно-исполнительной инспекции.