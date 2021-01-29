Брата Навального, Васильеву и Соболь отправили под домашний арест

Под домашний арест до 23 марта отправится Олег Навальный – брат блогера Алексея Навального. Такое решение принял Тверской суд Москвы по делу о нарушении санэпиднорм и призывы к митингу 23 января во время пандемии коронавируса COVID-19.

Также под домашний арест отправлен и координатор московского штаба Алексея Навального Олег Степанов. Это решение принял уже Тверской суд Москвы. Срок домашнего ареста такой же. Защита Степанова намерена обжаловать вердикт суда. Еще один аналогичный приговор вынесен и в отношении участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной, сообщил пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.

Также под домашний арест по решению суда до 23 марта взяты глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева и юрист ФБК, который признан в России иностранным агентом, Любовь Соболь.

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемических норм было возбуждено после того, как в несогласованной акции в центре Москвы 23 января приняли 19 человек, которые должны были находиться на карантине по коронавирусе. Генпрокуратура и МВД подчеркнули, что такие действия могут привести к вспышке заболеваемости COVID-19. По статье о нарушение санэпиднорм обвиняемым грозило до двух лет лишения свободы.

В незаконной акции 23 января участвовали около 4 тысяч человек, порядка 600 из них были задержаны за хулиганство, нападения на полицейских и перекрытие движения на улицах.