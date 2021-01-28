Грозит 2 года: брат Навального, Соболь и Алехина задержаны за "антисанитарию"

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил после обыска в московской квартире задержан старший брат Алексея Навального Олег. Он задержан по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса России. Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы. Серия обысков прошла по Москве после несанкционированной акции на Пушкинской площади 23 января 2021 года.

По делу о нарушении санитарных норм также задержана юрист ФБК 33-летняя Любовь Соболь и 32-летняя участница группы Pussy Riot Мария Алехина, сообщает ТАСС. Дела о нарушении санитарно-эпидемических правил были возбуждены из-за того, что в акции приняли участие 19 человек, которым было выдано предписание находиться дома из-за коронавируса COVID-19.

Следователи собирались как свидетеля допросить по этим делам сотрудника ФБК Георгия Албурова.

В незаконной акции 23 января приняли участие около 4 тысячи человек, порядка 600 из них были задержаны. Кроме того, были возбуждены четыре уголовных дела о хулиганстве, применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов, перекрытии движения и нападения на машину ФСБ с номерами серии "АМР".