Власти подчеркнули недопустимость незаконных акций

В Кремле считают недопустимым проведение незаконных уличных акций 23 января, равно как и призывы молодежи к участию в них, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что власти считают естественными предупреждения об ответственности за участие в несанкционированных уличных акциях 23 января, а также предупреждения Роскомнадзора соцсетям, использующим свои площадки для призывов к участию в незаконных акциях.

Представитель Кремля напомнил об ответственности в случае нарушения закона, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что существует определенный режим законодательства относительно того, как проводятся подобные акции, которые заранее согласовываются, подаются заявки на их проведение.

"В случае если проводятся какие-то незаконные акции, то, конечно, правоохранители действуют в соответствии со служебными инструкциями", – сказал Песков, отметив, что никакие указания Кремля для этого не требуются.