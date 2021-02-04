Песков рассказал, кем Путин считает участников незаконных акций

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснил, как президент России воспринимает людей, которые выходят на несанкционированные акции, но ведущих себя при этом мирно. Путин воспринимает их, как участников незаконной акции, нарушителей закона и, конечно же, как российских граждан.

Акции протеста прошли в крупных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля после оглашения суда, заменившего Алексею Навальному из-за нарушений условный срок на реальный. Организаторов несогласованных акций в Кремле назвали провокаторами, сообщает РИА Новости.

Право выражать мнение, по словам Владимира Путина, есть у всех.

"Но все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", – продолжил президент.

При этом глава российского государства добавил, что нельзя ни в коем случае на таких незаконных акциях "выталкивать вперед несовершеннолетних".

"Обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны", – поддержал президента зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он считает, что призыв людей во время пандемии на несогласованные акции предельно циничным.

В России нет никаких репрессий, убежден Дмитрий Песков. Но полицией принимаются меры в отношении нарушителей закона, участников незаконных акций.

"Вы каждый раз забываете, что время акций происходили прямые и множественные нападения на сотрудников, что, естественно, стало причиной для принятия жестких, но находящихся в русле закона контрмер, – напомнил Песков. – Действительно, прошедшие незаконные, несанкционированные акции доставили много хлопот и неудобств гражданам страны.

Что же касается нехватки мест для задержанных в следственных изоляторов, то тут, вина участников незаконных акций. По мнению Пескова, все просто: "задержано больше, чем могут обработать изоляторы, задержанных больше, чем можно оформить в сжатые сроки, поэтому, к сожалению, и возникают такие последствия". Но, по его заверению, "соответствующие органы принимают меры, чтобы исправить эту ситуацию".

Кадры задержаний с незаконных акций, продолжил Песков, Путину не показывались. Это не повод для какого-то экстренного реагирования со стороны президента страны, добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

С 4 по 6 февраля в России будет находиться верховный представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Встречи в Путиным не планируется.

Отношения Москвы с Брюсселем, напомнил Песков оценку Путина, находятся в замороженном состоянии. И не Москва была инициатором этой заморозки, подчеркивал при этом российский президент.