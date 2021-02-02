Cимоньян: поддержка Ельцина и Навального не сравнима

Первого президента России Бориса Ельцина и Алексея Навального нельзя сравнивать по масштабу их поддержки россиянами. Об этом заявила главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Давайте сравним митинговую уличную протестную поддержку, какая была у Ельцина, и то, что мы видим на московских улицах сейчас", – сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По словам Симоньян, по сравнению с акциями 2011-2012 годов сегодня "на улицы выходит в 15 раз меньше людей, чем Навальный успевал собрать на пике (популярности – ред.)".

"Он сейчас не набирает силу, слава Богу! Он, к счастью, ее теряет", – сказала Симоньян, заметив, что сам Навальный и его кураторы на Западе рассчитывали на то, что поднимется такая народная волна, с которой будет тяжело справиться.

А собрали лишь несколько тысяч.

При этом Симоньян обратила внимание, что в конце 1980-х – начале 1990-х годов государство вело себя по отношения к протестующим "сильно пожестче, чем сейчас". "Тогда боевыми начинали стрелять, и были прецеденты. А сейчас что? Один электрошокер на всю огромную страну, дубинки…", – заметила она, назвав сегодняшние действия полиции в отношении участников протестных акций "абсолютно вегетарианскими временами по сравнению с теми".

При этом Симоньян высказала мнение, что Навальный, чей пик популярности пришелся на девять-десять лет назад, сегодня растерял ее по той причине, что людям стало очевидным, что он работает на западные спецслужбы, является предателем родины и откровенным националистом.

По мнению Симоньян, по отношению к персоналиям подобного рода справедливо применение 275-й статьи Уголовного кодекса РФ – "Государственная измена".