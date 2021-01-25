Маргарита Симоньян: за 10 лет Навальный потерял 90% сторонников

Что же произошло в России в субботу? Маргарита Симоньян считает, что произошел мятеж. Лукавая арифметика заполонила телеграм-каналы, о том, что 30 процентов вышедших на незаконные акции оппозиции, сделали это впервые. По сравнению с акцией на проспекте Сахарова минувшим летом число участников сократилось в разы.

На проспекте Сахарова в июне 2020 года было около 50 тысяч митингующих. В субботу их число сократилось до четырех тысяч, из которых треть пришла впервые. Это значит, что Навальный потерял массу сторонников.

"Для огромной Москвы даже 15 тысяч – это горсточка. Десять лет назад выходило сто тысяч. Почему так произошло", – задается вопросом Маргарита Симоньян, главный редактор информационного агентства "Россия сегодня".