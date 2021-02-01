Депутат Виталий Милонов: люди вышли на митинг со своими проблемами

Честная информация о Навальном, его финансовом положении и образе жизни открывает людям глаза. Такое мнение сложилось у депутата Госдумы РФ Виталия Милонова после того, как он вышел к протестующим во время несанкционированной акции в Петербурге.

"На самом деле, – рассказал политик в эфире программы "60 минут", – на улицу за Навального почти никто и не вышел. Площадь разделилась на 10% заряженных и агрессивных сторонников Навального и 90% людей, готовых к диалогу, к разговору".

Виталий Милонов поделился с митингующими собственным протестным опытом еще начала 90-х, когда сам выходил на площади: "вот только ничего хорошего не решилось на этих площадях, ничего хорошего я там не добился".