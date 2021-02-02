Володин: ситуация с Навальным сложилась по вине тех, кто за ним стоит

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг оппозиционера Алексея Навального, чье дело во вторник, 2 февраля, рассматривается в Мосгорсуде. По словам Володина, тот факт, что возле суда присутствует множество машин с дипломатическими номерами, говорит о том, что "господин Навальный представляет их (представителей других государств – ред.) интересы на территории РФ".

Выступая в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1", Володин отметил, что некоторые силы за рубежом "хотят использовать Навального, чтобы создать нам напряжение".

"Но ситуация, которая сегодня сложилась, сложилась во многом по их вине. Им надо было понимать, что ему (Навальному – ред.) необходимо быть на территории России и, учитывая, что он осужденный и находится на определенном положении, которое предполагает выполнение закона, им следовало руководствоваться российским законодательством", – сказал Володин.

По его мнению, те, кто стоит за Навальным, "могли предвидеть", что сложится такая ситуация.

"Но, если они этот факт не учли, теперь они будут знать, что в России есть законодательство, и надо руководствоваться нашим законодательством", – подчеркнул спикер Госдумы.

В целом, по его мнению, ситуации вокруг Навального сегодня уделяется "много внимания", которого он "не достоин".