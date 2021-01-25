Володин не видел, чтобы Путин посещал дворец в Геленджике

Нужно верить президенту, а не фейкам, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. По мнению спикера нижней палаты российского парламента, Запад уже давно пытается дискредитировать институт президентства в России.

"Если удастся разрушить институт президентства, его ничем не заменишь. Дальше пойдет разрушение страны, – отметил спикер Думы в заявлении, которое прислано в адрес сайта Вести.Ru. – Это понимают и оппозиционные партии, представленные в Госдуме".

Кроме того, Володин рассказал о личном опыте. Он часто бывает там, где работает глава российского государства. Но глава депутатского корпуса России добавил, что никогда не видел, чтобы президент посещал место, которое называется дворцом в Геленджике.

Сейчас Россию, считает спикер Госдумы, хотят разрушить путем противостояния, которое на Западе планируют свести к гражданской войне. Для этого во власть должны попасть лояльные к Западу политики. Одним из них является Алексей Навальный, названный Володиным, инструментом влияния Запада и пешкой спецслужб.

При этом Володин прогнозирует, что западные покровители в любой момент эту пешку сдадут, будут готовы ей пожертвовать. Спикер Госдумы призвал внимательно проанализировать, что именно случилось в Сибири с Алексеем Навальным.

Он напомнил, что Германия оставила без ответа запросы России о передаче материалов по состоянию здоровья Навального, в том числе лабораторных исследований. Еще один важный вопрос, который остался без ответа: во время посадки самолета с Навальным в Омске туда поступил фейковый звонок о минировании аэропорта. И этом звонок был сделан с территории Германии. Но Берлин до сих пор не ответил на вопрос, кто звонил.

"Промывкой мозгов россиянам" назвал расследование о дворце в Геленджике во время общения со студентами в Татьянин день президент России Владимир Путин. Расследование Навального он оценил как монтаж и компиляцию, приведя в пример фотографию, на которой он плывет стилем баттерфляй.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", – подвел черту Путин.