МИД России с иронией отреагировал на публикацию Reuters

МИД России прокомментировал публикацию Reuters о "40 тысячах человек" на несогласованной акции в Москве. В комментарии, размещенном в Facebook, МИД иронично интересуется, отчего в публикации не упоминаются сразу четыре миллиона участников?

Ранее Reuters разместил публикацию со ссылкой на своих корреспондентов, которые оценили количество участников несогласованной акции в 40 тысяч человек. Данные на порядок превышают статистику столичного главка полиции — пресс-служба ведомства заявила о четырех тысячах человек.

Во время несогласованной акции на Пушкинской площади российской столицы полицейских облили белой краской, в ОМОН летели снежки и бутылки. Протестующие вышли на проезжую часть и мешали движению транспорта.