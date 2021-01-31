Несогласованная акция в Москве обошлась практически без детей

В несанкционированной акции в Москве 31 января принимали участие дети и подростки, но их было меньше, чем на акции неделю назад, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

И в отделения полиции несовершеннолетних было доставлено значительно меньше, чем 23 января. "Ко всем были вызваны родители", – заверила Ярославская.

Однако у нее нет информации о том, сколько точно несовершеннолетних задержаны в Москве.

"Визуально на митинге детей практически не было. Не знаю, кого доставили, штучно разбираемся", – приводит слова омбудсмена "Интерфакс".

А в беседе с журналистом ТАСС Ярославская рассказала, что в отделения полиции доставлены всего несколько ребят, их опросили, в законном порядке составили протоколы, теперь ждут, когда их заберут родители.

"Надеюсь, что скоро все ребята будут дома", – сказала Ярославская.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова также сообщила, что задержанных детей и подростков на несогласованных акциях в 31 января меньше, чем в прошлые выходные.

"Несовершеннолетних, доставленных в отделения полиции, меньше в разы, а где-то не было совсем. Разъяснения, родительские призывы услышаны" – написала Кузнецова в Facebook.

На несанкционированной акции 23 января, по данным уполномоченного по правам ребенка в российской столице, было задержано более 150 несовершеннолетних. Их в течение дня привозили в полицию, а потом отдавали родителям. Родителей, а иногда и самих подростков, привлекали к административной ответственности.