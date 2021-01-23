На незаконных акциях в РФ задержали около 300 детей и подростков

В ходе несанкционированных акций в России 23 января было задержано в около 300 несовершеннолетних, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Как написала она в Facebook, порядка 70 подростков из этого числа правоохранители задержали в Москве, примерно 30 – в Санкт-Петербурге. Кузнецова добавила, что за многими детьми уже приехали родители, и их отпустили домой. Днем она сообщала, что самому маленькому из задержанных в столице 9 лет.

По словам омбудсмена, подростки узнали об акциях из соцсетей и других источников и пришли на них по большей части из любопытства.

"Детей задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью не случилось", – отметила Кузнецова.

Она также напомнила, что некоторые дети, которых родители взяли с собой на несанкционированные акции, терялись в толпе. В центре Москвы росгвардейцы помогли отцу найти 9-летнюю дочь. Мужчина вел ее в художественную школу, но в толпе на Страстном бульваре случайно выпустил руку ребенка. Правоохранители отреагировали немедленно. Девочку быстро нашли: она была очень напугана, но не пострадала.