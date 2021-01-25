Суды подводят итоги 23 января: 64 оштрафованных, 30 арестованных

За два дня московские суды рассмотрели почти сотню материалов дел после несогласованной уличной акции в Москве 23 января. За правонарушения оштрафованы 64 участника акций. Сумма штрафов колеблется от 10 тысяч до 250 тысяч рублей. Еще на 30 участников акции 23 января наложен административный арест. 24 человека арестованы за нарушения правил организации или проведения публичного мероприятия. А шестеро отправлены под арест за неповиновение распоряжениям полицейских.

Суды назначили арестованным разные сроки ареста – от 7 до 15 суток, сообщает "Интерфакс". Всего в суды после субботних событий в российской столице поступило 448 дел об административных нарушениях. Все они по части 1 статьи 19.3 или различным частям статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях.

Всего, по данным правоохранительных органов, 23 января в несанкционированных митингах и шествиях в центре Москвы участвовали четыре тысячи человек, более тысячи из них, отметила уполномоченный по правам человека в российской столице Татьяна Потяева, были задержаны. Среди задержанных оказались 70 подростков. Самому младшему из задержанных на митинге, добавила детский омбудсмен Анна Кузнецова, было 9 лет.