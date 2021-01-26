В России по итогам акций протеста возбуждено 20 уголовных дел

По итогам несогласованный акций, которые прошли в России 23 января, возбуждено 20 уголовных дел. Об этом было доложено председателю Следственного комитета страны Александру Бастрыкину во время оперативного совещания.

В рамках открытых уголовных дел проводится ряд процессуальных проверок. Основная масса нарушений совершена по отношению к представителям власти. Уже задержаны лица, причастные к преступлениям. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Во вторник, 26 января, стало известно, что в Москве участника несанкционированных акций Евгения Есенова отправили под арест сроком на два месяца. Он совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов. Нарушителю грозит пять лет лишения свободы.