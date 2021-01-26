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Акции оппозиции 1 минуту назад

26 января 2021 20:59

В России по итогам акций протеста возбуждено 20 уголовных дел


AP Images

По итогам несогласованный акций, которые прошли в России 23 января, возбуждено 20 уголовных дел. Об этом было доложено председателю Следственного комитета страны Александру Бастрыкину во время оперативного совещания.

В рамках открытых уголовных дел проводится ряд процессуальных проверок. Основная масса нарушений совершена по отношению к представителям власти. Уже задержаны лица, причастные к преступлениям. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Во вторник, 26 января, стало известно, что в Москве участника несанкционированных акций Евгения Есенова отправили под арест сроком на два месяца. Он совершил наезд на сотрудника правоохранительных органов. Нарушителю грозит пять лет лишения свободы.

общество уголовное дело протест СК/Следственный комитет Александр Бастрыкин акция новости

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