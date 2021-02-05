Московские суды получили почти пять тысяч дел, связанных с акциями

В Мосгорсуде рассказали, сколько поступило дел об административных правонарушениях после незаконных акций протеста в столице.

С 23 января по 2 февраля в московские суды поступило в общей сложности 4 908 дел. Большая часть (4 854) возбуждены из-за нарушений установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга. 54 дела касаются неповиновений сотрудникам полиции.

Как сообщает пресс-служба Мосгорсуда, с 23 января было рассмотрено более 2 169 материалов о нарушениях. В настоящее время арестованы 972 участника несанкционированных акций. Штрафы получили 1 227 человек.