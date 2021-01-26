Напавшего на полицейского во время митинга отправили под арест

Евгений Есенов, обвиняющийся в нападении на полицейского в ходе несогласованной акции 23 января, отправлен под арест сроком на два месяца. Такое решение принял Пресненский суд Москвы, сообщает телеканал "Россия 24".

Есенову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса России. Максимальное наказание, которое грозит арестованному, пять лет лишения свободы.

Евгений Есенов совершил наезд на полицейского в центре Москвы. В этот момент он вез двух участниц группы Pussy Riot.

23 января в столице и ряде российских городов прошли несанкционированные акции протеста. В результате митингов были задержаны несколько тысяч человек.