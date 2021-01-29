Арестован таксист, поддавшийся "неконтролируемым эмоциям"

Водитель такси Валерий Евсин арестован на два месяца. Соответствующее решение вынес Пресненский суд Москвы в пятницу, 29 января.

Евсин обвиняется в применении насилия по отношению к представителю власти. По данным следствия, таксист бросил металлическое ограждение в сотрудника Росгвардии. Инцидент произошел во время несанкционированной акции протеста 23 января.

Адвокат арестованного Максим Пашков рассказал РИА Новости, что его подзащитный объяснил свой поступок "неконтролируемыми эмоциями", которым поддался.

Ранее были арестованы уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, а также тиктокер Константин Лакеев. Первый напал на сотрудников Росгвардии, второй повредил машину ФСБ.