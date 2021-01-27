На два месяца арестован ударивший росгвардейца

Пресненский суд Москвы арестовал до 24 марта обвиняемого в применении насилия против сотрудника Росгвардии во время несогласованной акции 23 января в Москве Тимура Салихова.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Отмечается, что Салихов признал свою вину, объяснив это тем, что попал под влияние толпы и попросил прощения у пострадавшего правоохранителя.

23 января 2021 года в ряде городов России прошли несогласованные протестные акции, на которые, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, призывали "определенные провокаторы".