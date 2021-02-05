Арестован мужчина, напавший на питерского полицейского

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 30 марта Евгения Туганкова, обвиняемого в том, что он ударил омоновца на несогласованной акции 31 января.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов северной столицы.

Такой же вердикт вынесен в отношении уроженцев Архангельской области Кирилла Богданова и Артема Попова, которых подозревают в избиении полицейского во время акции на Сенной площади, после чего стражу порядка пришлось в ответ достать табельный пистолет.

Пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области Тамары Литвиновой​​​ рассказала о том, что матери 11-летней девочки, которая была доставлена с несогласованной акции в полицию Петербурга, вынесено предупреждение о возможном ограничении родительских прав.