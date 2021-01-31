Суды Петербурга отправили под арест семерых участников незаконной акции

Районные суды Санкт-Петербурга вынесли решения об административном аресте от двух до десяти суток семи участникам несогласованной акции 31 января.

Так, Петроградский районный суд назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток двум петербуржцам, еще двух отправил под арест на трое суток.

Пушкинский районный суд, рассмотрев имеющиеся материалы, вынес решения о трех ареста от двух до пяти суток и двух штрафах по 10 тысяч рублей. Ранее этот же суд назначил наказание в виде административного ареста еще двоим участникам акции, пишет РИА Новости.

Кроме того, в Северной столице возбуждено еще одно уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти во время несогласованного митинга. Ранее местные СМИ опубликовали видео, на котором сотрудник полиции на Сенной площади в ответ на агрессию участников акции протеста вынул табельное оружие.

Как заявили в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, действия сотрудника полиции были обоснованными и законными. По факту применения насилия в отношении полицейского и возбуждено уголовное дело, отмечает "Интерфакс".

Еще одно дело завели по факту насилия к правоохранителям на несогласованной акции после того, как один из протестующих на Пионерской площади несколько раз ударил кулаком росгвардейца. Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения.

ГУМВД также подтвердило информацию журналистов в том, что отдел полиции Петроградского района Санкт-Петербурга с несогласованной акции доставлена 11-летняя девочка. В полиции заявили, что никаких процессуальных действий с ней не проводили. Правоохранители выяснили, что девочка живет в Токсово, связались с ее матерью и вызвали, чтобы передать ей ребенка.