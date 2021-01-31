Действия полицейского с пистолетом на акции признаны законными

Питерский полицейский с табельным пистолетом действовал по закону. Во время инцидента на Сенной площади участники несанкционированной акции вели себя агрессивно, и здоровью правоохранителя явно угрожала опасность.

Чтобы пресечь противозаконные действия, он обнажил табельное оружие согласно закону "О полиции". Это привело к нужному эффекту.

По факту насилия в отношении сотрудника МВД возбуждено уголовное дело.

23 января по России также прошли несанкционированные акции. Они обернулись столкновениями с полицией, задержаниями, возбуждением уголовных дел, в том числе и по причине угрозы массового заражения ковидом. Перед акциями 31 января МВД и Генпрокуратура напомнили участникам акции и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии).