Силовики вели себя корректно и оказывали помощь всем нуждающимся

МВД ранее предупреждало о том, что акции протеста 31 января не согласованы. В ведомстве просили не перекрывать дороги и не собираться большими группами во избежание заражения коронавирусом. Как работали правоохранительные органы?

Девушке в Москве стало плохо. Рядом был боец ОМОНа. До машины с ней на руках едва ли не бежал.

- Давайте скорую!

Скорым, которые вставали в пробках на узких улицах, сотрудники в буквально смысле расчищали дорогу. Приходили на помощь и автолюбителям. Домкрат, запаска: девушке, водителю внедорожника, росгвардеец оперативно заменил колесо. Эвакуатор не потребовался. Об этом владелица машины рассказала нашим коллегам из RT во время организованного ими стрима.

- Проезжали мимо, я их увидела, решила спросить – может, помогут. Вот – помогли.

Выручали людей с ограниченными возможностями здоровья. Молодому человеку и его матери помогли перейти через дорогу. А мужчину в инвалидной коляске подняли по лестнице у вокзала.

В общении с нарушителями были предельно вежливы – по всей стране. В Хабаровске разъясняли и повторяли собравшимся, что акция незаконна.

- Несанкционированное, несогласованное мероприятие. Я сейчас предупреждаю вас, вас и вас: если будете участвовать, то будете привлечены к ответственности.

В Петропавловске-Камчатском беседовали с молодыми людьми, пришедшими на нелегальную акцию. Сотрудники вели себя максимально корректно.

Трудно представить такую ситуацию, например, во Франции. Там, применяя спецсредства, спецназ жестко разгонял толпу. В Нидерландах против митингующих действовали водометами и резиновыми пулями. А в Брюсселе арестованных обездвиживали резкими силовыми приемами.

В России и во время задержаний – и это отмечают многие наблюдатели – представители силовых структур работали четко и профессионально.

"На фоне того, как это принято в мире и как работают полицейские в США, в Европе – они всегда работают жестко. Закон от их действий требует, чтобы они поступали подобным образом. И наши полицейские всегда выглядели и выглядят человечнее", – говорит лидер Общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич.

И даже полевые кухни разбивали, бесплатно раздавая горячий чай.

- Какой чаечек? Черный, крупнолистовой.

Но, несмотря на все это, в адрес сотрудников шла откровенная агрессия от участников незаконных акций, которые в течение всего дня устраивали провокации против полиции и Росгвардии.