Арматура, петарды и дымовые шашки: "адекватные" люди подготовились к "мирному" митингу

Несанкционированные акции протеста состоялись в Москве.

Сразу и не поймешь, что здесь акция протеста, – кажется, все тут счастливы, смеются и визжат. На самом деле не все. На "мирный" митинг собирались основательно: одни готовили арматуру, другие – петарды и дымовые шашки – эти удалось вовремя изъять. Полицейских убеждали "перейти на сторону народа".

Во время своих "прогулок" "адекватные" люди кого-то избивали, распугивали случайных прохожих с детьми, перекрывали проезжую часть, блокируя автомобильное движение, и сносили все, что прогулке мешало. Если попадался кто-то с плакатом против Навального, его, конечно, били. Зачем все это, известно. И все происходящее участникам казалось игрой.

Из зарубежного опыта – самое передовое. Белорусские флаги и кричалки. Украинские скачки. Но игры быстро кончились – в полицейских начали брызгать газом из баллончиков, закидывать их снежками и откровенно провоцировать. Ответственность нести никому не хотелось. Одни убегали, снова парализуя движение на дорогах, другие привлекали внимание. Третьи приглашали окружающих присоединиться к бесчинствам.

На призыв, бывало, откликались. Настоящая драма разыгралась на Пушкинской – мужчина пытался устроить самосожжение. Спасли полицейские. Оказалось, пациент психоневрологического диспансера. А об этом молодом человеке пока ничего не известно – бросился на полицейских с арматурой.

Таких задержаний, с применением спецприемов, больше, похоже, не было. Полицейские, случалось, даже заботились о задержанных – вот, сотрудник Росгвардии подбирает оброненные нарушителем наушники. Вернет в автозаке.

Полиция задерживает тех, кто несколько минут назад пытался перекрыть здесь дорогу. Обращение предельно тактичное – перед тем как погрузить задержанных в автозак, их досматривают прямо здесь. И затем еще раз в автозаке – проверяют содержимое карманов.

По данным МВД, в сегодняшних акциях в разных районах Москвы приняли участие около двух тысяч человек. Сами участники несанкционированных митингов называют в два раза большую цифру. Все случаи нападения на полицейских уже расследуются.