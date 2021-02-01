Чистейшая провокация: Следственный комитет оценил акции 31 января

Нападения на стражей порядка, угрозы очевидцам и вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции: Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел, возбужденных после незаконных митингов.

‑ За что задержаны знаете?

‑ За то, что толкнул офицера полиции.

‑ Вину признаете?

‑ Да!

33-летний Кирилл Богданов один из тех, кто 31 января на Сенной площади в Санкт-Петербурге напал на полицейских. Он все время набрасывался со спины и толкал сотрудников правоохранительных органов.

Одно нападение, затем второе, позже и третье. Толпа налетела на нескольких омоновцев. Били офицеров и руками, и ногами. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Богданова задержали, остальные налетчики в розыске.

"31 января 2021 года на Сенной площади неизвестные лица применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок во время проведения несанкционированного митинга, ‑ заявил Следственный комитет России по Санкт-Петербургу. ‑ В настоящее время проводятся активные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших данное преступление, и привлечение их к уголовной ответственности".

В Петербурге на Пионерской площади один из участников несанкционированной акции напал на двух полицейских, а затем попытался скрыться в толпе. Его задержали. Уже возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

В полицейских летели снежки и петарды.

На кадрах видеосъемки видно, что один из омоновцев получил травму ноги. Он даже не смог идти самостоятельно. На такие действия толпу, как уже давно заведено, подогревали через соцсети. Многие агитаторы открыто призывали нападать на сотрудников Росгвардии.

"Мужики, надо выходить с битами, как и му**ра! Я думаю, ихних матерей, детей, надо также проучить дубинками!", – публиковали антизаконные призывы провокаторы.

После задержания, впрочем, тон резко менялся.

"Я приношу свои извинения ихним матерям, дедушкам и отцам, детям. Я совершил ошибку и раскаиваюсь", – заявлял тот же человек.

Нескольких провокаторов задержали в Пензе. Юрий Цепаев призывал выходить на акции в соцсетях.

"Я не собирался никуда идти. Я не знал, что так получится", – заявлял потом полицейским Юрий Цепаев.

А Юрий Симонов на улице увидел сотрудников ОМОНа. Он подошел, как говорит, к мужикам, начал призывать их расправиться с сотрудниками ОМОНа.

Оба признали вину. Сейчас идет проверка по факту публикации на одной из онлайн-площадок. Ее автор обещал до 25 тысяч рублей за выход на несанкционированную акцию. Судя по записи – искал бойцов.

"Зарплата – от 10000 рублей, с каждым сумма согласовывается индивидуально, исходя из выполнения работы (не больше 25000 рублей). Частота выплат – в этот же день. 31 января в 12:00 необходимо прийти на Старую площадь (возможно, Лубянка, можно приехать из другого города). Нужны спортивные люди крепкого телосложения. Деньги в конце рабочего дня", – гласило объявление, размещенное на первом в России и втором в мире интернет-сервисе об услугах и товарах.

Следственный комитет продолжает расследование дела о вовлечение в несанкционированные акции несовершеннолетних. Заочное обвинение уже предъявлено блогеру Леониду Волкову. На незаконных митингах 31 января снова были дети.

"Взялись за самую уязвимую категорию – за детей взялись эти "специалисты" в кавычках. Я обратил внимание, что если раньше митинги, которые раньше проводились на западные деньги, раньше организовывались и проводились по крайней мере без такого массового вовлечения молодежи и детей, то сейчас вообще аудитория обновилась. И она стала молодой аудиторией. Это же недопустимо! Это уголовно наказуемое деяние", – подчеркивает глава думской комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По некоторым данным, на несогласованной акции в Москве задержали 14 учителей столичных школ и 126 учеников. Для подростков это все было обставлено, словно игра.

Инструктаж одного из координаторов на несанкционированной акции:

‑ Мы, как в мобильных играх, берем и присоединяем к себе остальных.

Детей вовлекают через соцсети. И это, похоже, спланированная акция, уверены в Госдуме.

"Нам этот подарок, который готовят ЦРУшники и наши "доброжелатели" в кавычках с Запада, совершенно не нужен. Готовили, репетировали, тренировали. Я вчера посмотрел, кто режиссировал, те же, кто сидит в берлинском обкоме. Кто финансировал? Те же, кто перегонял на их счета сумасшедшие деньги. Кто главные заговорщики? Те, кто призывал бросить детей под колеса только для того, чтобы разжечь здесь большой пожар. Все это против страны и народа, это преступление", – заявляет глава думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

"Когда одна цель – фактически разрушение государственных институтов, поддерживать это никак нельзя. Это недопустимо. И к правам и свободам человека это не имеет никакого отношений, ‑ подчеркивает председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Валерий Фадеев. – Это провокация! Это чистая провокация и ничего больше. Эти люди рассчитывают, что их будут вытеснять на проезжую часть, будут задерживать и так далее, и так далее".

И вправду, многое словно специально делалось под прицелом камер. Впрочем, разыгрывались и настоящие драмы. На Пушкинской мужчина пытался устроить самосожжение. Оказалось – пациент психоневрологического диспансера. Его спасли полицейские. Одним из первых на помощь бросился Илья Алтынов.

"Подбежал, накинул на него куртку: сначала на тело, потом увидел, что горит голова. Накинул куртку ему на лицо, чтобы предотвратить допуск кислорода для распространения пламени", – рассказывает о спасении охваченного огнем человека сотрудник УНК ГУ МВД России Илья Алтынов.

Полицейские погрузили пострадавшего в скорую помощь. Мужчину увезли. В Петербурге девушку зажала толпа. Она потеряла сознание. Сотрудники Росгвардии создали безопасную зону, оказали первую помощь, вызвали скорую.

‑ Скорую! Давай понесу тебя! Сама можешь идти?

В Москве, как и 23 января, кормили горожан кашей. Было и много таких историй, когда офицеры помогали девушкам. Кому-то, как в Петербурге, перебраться через непреодолимое препятствие.

Кому-то, как в российской столице, накачать спущенное колесо. И вновь полицейские раздавали маски – все же массовое мероприятие. А 23 января 2021 года уже были зафиксированы случаи появления зараженных коронавирусом COVID-19 в толпе. По этому факту сейчас расследуется уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, что повлекло опасность массового заражения. Сколько людей подверглись этой опасности – трудно даже представить.