В Питере привлекли к ответственности участников воскресной акции

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решения в отношении первых двух участников несанкционированной акции 31 января. Один из них получил десять суток административного ареста, второй должен будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

На рассмотрении районного суда находятся еще 11 материалов, пишет ТАСС.

Несанкционированная акция в Северной столице началась в полдень на Пионерской площади, откуда ее участники двинулись по Московскому проспекту к Сенной площади, затем – к зданию Законодательного собрания города на Исаакиевской площади. Завершилась акция на площади у ТЮЗа. Если задержанные, но официальных данных об их количестве не поступало.

Городская полиция не применяла ни газа, ни светошумовых гранат, заявили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, тем самым опровергнув информацию ряда региональных СМИ.

На данный момент на центральных улицах возобновилось движение транспорта, в штатном режиме работает метро.

Во время несогласованной акции имели место три случая нападения на правоохранителей: один на Сенной, два – на Пионерской площади. И это основание для возбуждения уголовных дел.