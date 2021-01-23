Петербургских протестующих ненадолго вытеснили с Сенатской площади

Задержания участников несанкционированного митинга начались в Петербурге еще до начала акции, сообщает РИА Новости. С помощью громкоговорителей полицейские предупредили участников акции о ее незаконности и просили собравшихся разойтись​​​. Требованиям полиции они не подчинились и сотрудникам правоохранительных органов пришлось задержать несколько человек за нарушения. Затем полицейские вытеснили участников с Сенатской площади, однако вскоре на площадь вновь собрались люди.

Сегодня в Петербурге перекрыта Дворцовая площадь, ограждения выставлены по периметру сквера напротив Исаакиевского собора, прилегающего к Сенатской площади. Закрыты несколько центральных станций метро.

Ранее в интернете сторонники Алексея Навального распространили призывы провести 23 января несогласованные акции в его поддержку. МВД предупредило россиян об ответственности за участие и призывы к участию в подобных акциях.