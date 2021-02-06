В районе Невского приостановлено движение общественного транспорта

В Санкт-Петербурге с 12:30 московского времени в субботу, 6 февраля, приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от площади Восстания до Дворцовой площади) и прилегающим улицам. Это сделано по требованию Главного управления МВД по городу и области.

Автобусы, троллейбусы и трамвай, которые ходят по Невскому, следуют по укороченным маршрутам.

Кроме того, также по требованию полиции с 13:00 на вход и выход закрыты станции метро "Невский проспект" и "Гостиный двор" в центре города. На этих станциях закрыта пересадка, а поезда проследуют их без остановок.

В пресс-службе петербургского метрополитена добавили, что первый и второй вестибюли станции "Невский проспект" будут закрыты "в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок", пишет ТАСС.

Ранее соратники блогера Алексея Навального пообещали, что не будут проводить акции протеста в его защиту до весны.