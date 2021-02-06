Выход пешеходов на Невский тоже ограничили

Полиция и коммунальные службы днем в субботу перекрывают доступ пешеходам на Невский проспект в Санкт-Петербурге.

Дорожная техника используется для блокирования Садовой улицы на углу с проспектом и в районе Екатерининского сада.

Полицейские рекомендуют прохожим двигаться параллельно Невскому проспекту, чтобы выйти к станции метро "Площадь Восстания".

Некоторые жители города выражают недовольство ограничениями в выходной день. "Всех разворачивают, это безобразие", – сказала одна из них РИА Новости​​​.

По требованию полиции с 12.30 сегодня по Невскому проспекту не могут двигаться автомобили, а станция метро "Невский проспект" закрыта.