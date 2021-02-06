Станцию "Невский проспект" снова открыли

Станцию метро "Невский проспект" в Санкт-Петербурге открыли для пассажиров. Она не работала на вход и выход в течение почти двух часов.

Сейчас обстановка на Невском проспекте спокойная, люди спешат по своим делам, скопления протестующих не наблюдается. Тем не менее перпендикулярные улицы перекрыты дорожной техникой, выход с них на проспект ограничен.

На улицах дежурят сотрудники полиции, они вежливо отвечают на вопросы прохожих, советуя им, как лучше добраться до того или иного места, пишет РИА Новости.

Ранее в субботу, 6 февраля, правоохранители и сотрудники коммунальных служб стали перекрывать доступ пешеходам на Невский проспект. По требованию полиции по нему было приостановлено движение общественного транспорта, кроме того, закрыли станцию метро "Гостиный двор".