Движение по Невскому восстановилось

Движение общественного транспорта на Невском проспекте в Петербурге восстанавливается, сообщает городской комитет по транспорту​​​. Ранее движение по основной транспортной артерии северной столицы было ограничено для автомобилей и пешеходов по требованию ГУМВД. Также более двух часов были закрыты на вход и выход вестибюли станции метро "Невский проспект".

Машинами коммунальных служб и металлическими ограждениями было перекрыто движение на Садовой улице и в районе Екатерининского сада. Днем обстановка на Невском проспекте оставалась спокойной. Групп протестующих в районе Гостиного двора не наблюдалось.