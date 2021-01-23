Дептранс сообщает, что в центре Москвы все штатно

Столичный Дептранс сообщил, что движение на Тверской в Москве осуществляется штатно, наземный транспорт работает без сбоев.

"Пушкинская", "Чеховская", "Тверская" работает, но их могут закрыть, если полиция сочтет это необходимым, сообщается в тг- канале департамента.

Ранее сообщалось что Пушкинскую площадь огородили металлическими заграждениями, к ней стянуты силы полиции и ОМОНа, дежурят дружинники — повышенные меры безопасности вызваны анонсированными сторонниками Алексея Навального акциями протеста. Рядом с площадью находятся автозаки.