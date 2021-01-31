В центре Москвы ОМОН угостит всех желающих горячим чаем

На Трубной площади в Москве сотрудники спецназа ОМОН Росгвардии разворачивают полевую кухню. Любой желающий сможет угоститься горячим чаем и согреться, рассказал один из росгвардейцев.

Станция "Трубная" в настоящий момент закрыта на выход пассажиров, передает ТАСС. Кроме того, ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская". Перекрыты подходы к Лубянской площади.

Ранее сторонники Навального в соцсетях объявили центральные станции метро точками сбора для очередной несогласованной акции. Возле этих станций, включая "Сухаревскую" и "Красные ворота", дежурят усиленные наряды полиции, которые предупреждаю пассажиров о том, чтобы они не собирались возле станции и проходили дальше. Также к станциям стянуты автозаки. Возле станции "Чистые пруды" уже прошли задержания возможных участников несогласованных митингов.

Ранее прокуратура РФ и МВД предостерегли от участия в несанкционированных митингах. За это предусмотрена ответственность, в том числе уголовная.