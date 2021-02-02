Красная площадь закрыта для посещения

На Красную площадь в Москве ограничен доступ. Проходы к площади перекрыты с вечера 1 февраля, отметили в ФСО.

Решение о закрытии Красной площади принято по просьбе МВД, сообщает РИА Новости. Также полиция обеспечивает безопасность на Пушкинской площади. По обе стороны Тверской улицы стоят полицейские машины с включенными проблесковыми маячками. Дежурящие полицейские и сотрудники ОМОН находятся даже в начале Тверского бульвара. Пушкинская площадь обнесена по периметру металлическими заграждениями, но прохожие пока свободно через них проходят.

Наряды полиции также дежурят 2 февраля на всех центральных станциях метро. Кроме того, с утра были усилены меры безопасности у здания Мосгорсуда. В районе метро "Преображенская площадь" полицейские выборочно останавливали молодых людей для проверки документов.