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Акции оппозиции 3 минуты назад

23 января 2021 14:57

В центре Москвы активисты заблокировали метро и вышли на дорогу


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Участники несанкционированной акции 23 января в Москве заблокировали выход из метро "Пушкинская" и "Тверская". Столичный Департамент транспорта в своем телеграм-канале рекомендует гражданам пользоваться другими станциями метро, а по возможности – вообще отложить поездки в центр города.

Чуть позже Дептранс проинформировал, что участники несанкционированной акции в центре Москвы начали выходить на проезжую часть. В этой связи он распространил просьбу "не мешать движению личных автомобилей, наземного транспорта и машин спасательных служб".

В данный момент движение затруднено по Тверской улице, Страстному бульвару, а также Большому Путинковскому переулку.

Незадолго до этого участники незаконной акции на Пушкинской площади напали на двух полицейских. С девушки-полицейского пытались сорвать бронежилет, другого сотрудника правоохранительных органов толкнули. Еще с одного правоохранителя протестующие сорвали видеорегистратор.

Полицейских забрасывают снежками и кусками льда. Время от времени собравшиеся создают давку, несколько раз они провоцировали полицию, пытаясь отбить задержанных.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают предупреждать о незаконности акции и задерживают наиболее активных ее участников. А сотрудники Росгвардии начали раздавать всем желающим горячий чай и печенье. "Чайный" пункт развернут на Тверской улице напротив столичной мэрии. Желающих угоститься достаточно много, пишет ТАСС.

По данным столичного главка МВД РФ, на Пушкинской площади 23 января собрались около 4000 человек.

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