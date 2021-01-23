Несогласованная акция вылилась в пробки в центре Москвы

Сегодня пробки в Москве достигли 5 баллов из-за несогласованной акции в центре, сообщается в telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее дептранс сообщал, что участники несанкционированных мероприятий в Москве начали выходить на проезжую часть и мешать движению транспорта. Затруднено движение на некоторых магистралях в центре, из-за этого растет загрузка улиц, уточнили в ЦОДД.

В ведомстве убедительно просят не выходить граждан на проезжую часть и не препятствовать движению транспорта и спасательных служб.

Ранее сообщалось, что участники незаконной акции на Пушкинской площади напали на двух полицейских. С девушки-полицейского пытались сорвать бронежилет, другого сотрудника правоохранительных органов толкнули. Еще с одного правоохранителя протестующие сорвали видеорегистратор.