Снежный коллапс: Москва встала в 10-балльных пробках

Снегопад в Москве привел к образованию многокилометровых заторов на дорогах. По оценке сервисов "Яндекса", в конце рабочего дня пробки достигли 10 баллов.

Самая сложная ситуация наблюдается в центре города: в красные и бордовые цвета раскрашено практически все Садовое кольцо. Похожая ситуация наблюдается на Третьем транспортном кольце.

Департамент транспорта Москвы отмечает большое количество снега на улицах и призывает автовладельцев пересесть на общественный транспорт: он готов к резкому росту числа пассажиров, добавляют в ведомстве.