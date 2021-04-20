Красная Москва: город встал в 10-балльной пробке

Москва встала в десятибалльных пробках, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Всему виной ненастье: днем во вторник, 20 апреля, погода в столице испортилась, пошел дождь.

Особенно проблемы с движением заметны на третьем транспортном кольце, стоит Садовое кольцо – наиболее сложная ситуация в его восточной и юго-восточной части.

Ожидается, что ситуация на дорогах изменится лишь к 21:00, к этому моменту загруженность снизится до 6 баллов.

Как сообщалось ранее, из-за циклона, надвигающегося с Черного моря, в центре европейской части России ожидаются дожди, местами переходящие в мокрый снег. Синоптики предупредили, что за сутки в Москве может выпасть половина суточной нормы осадков. Кроме того, ожидается порывистый ветер скоростью 5-10, а местами и 15 метров в секунду.

В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. В Москве коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.