В Москве выпадет до половины месячной нормы осадков

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. В регионе ожидается ветер скоростью до 10, а местами и до 15 метров в секунду, а также дождь, местами сильный. Об ухудшении погоды предупредили в Гидрометцентре России.

Как рассказал специалист Гидрометцентра Михаил Милославский, ухудшение погоды связано с приближением черноморского циклона. 20 апреля под ударом оказался юг европейской территории России; дожди, местами с градом, а также порывистый ветер возможны и в Черноземье.

21 апреля циклон сместится к северу: осадки и сильный ветер накроют центральные регионы и Поволжье. Выдыхаться циклон начнет лишь во второй половине недели. По мере продвижения этого вихря будет значительно меняться атмосферное давление.

20 и 21 апреля в столичном регионе будет не теплее 5-10 градусов, а из-за осадков и порывистого ветра будет казаться, что на улице холоднее.

О непогоде предупредили и в московском комплексе городского хозяйства. Там сообщили, что в городе выпадет до 22 миллиметров осадков уже до 15:00 21 апреля. Это половина от месячной нормы. Более того, в столице ожидается мокрый снег.

В этой связи городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Бригады инженерных компаний переведены на круглосуточное дежурство. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.

"Просим жителей города быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – обратились к москвичам представители московской мэрии.

По данным Гидрометцентра, исправляться ситуация начнет только к выходным. Южный ветер вернет ушедшее тепло: в центральном регионе температура воздуха повысится до плюс 17-18 градусов уже в пятницу, 23 апреля.