Желтый уровень опасности: в Москве ожидается ветер и метель

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снегопада. Предупреждение действует в столице с 9:00 21 января до 9:00 23 января, сообщили в Гидрометцентре России.

Как рассказал в Facebook ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в Москве морозы постепенно отступают, температура воздуха вернулась в рамки климатической нормы – это минус 10-12 градусов.

В течение дня 20 января погодная ситуация определяется промежуточным гребнем антициклона. Это значит, что вероятность осадков сократится до нуля, выглянет солнце, будет дуть западный ветер скоростью не более 1-6 метров в секунду. В столице потеплеет до минус 8-10 градусов, в Подмосковье ожидается 13 градусов ниже нуля. При этом атмосферное давление будет расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночь на четверг, 21 января, будет последней морозной ночью: подморозит до минус 16-20. Днем в четверг с приближением теплого атмосферного фронта, связанного с мощным атлантическим циклоном, небо затянут облака. После 9-11:00 пойдет снег, во второй половине дня он усилится, ожидается метель. Скорость ветра поднимется до 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит не более 8-10 градусов ниже нуля в Москве и минус 7-12 в Подмосковье.

К концу недели температура уже приблизится к нулю, ожидается оттепель. Уровень снежного покрова, составляющий сейчас порядка 36 сантиметров, уменьшится до 20-25 сантиметров.