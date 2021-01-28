Разворот в сторону зимы: в Москве похолодает и усилится снег

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и налипания мокрого снега. Как сообщили в Росгидрометцентре, к выходным в столице похолодает, а снега прибавится.

В четверг, 28 января, температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Будет дуть восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Такая же температура сохранится и в пятницу.

"29 января продолжатся осадки умеренной интенсивности в виде снега и мокрого снега", – уточнили в Гидрометцентре.

В ночь на субботу, 30 января, похолодает до минус 3-5 градусов, днем в столице будет минус 2-3. Ветер сменится на юго-западный. Такая же погода будет держаться и в воскресенье, 31 января.

В первый день февраля станет холоднее: ночью – минус 6-11 градусов, днем – минус 4-9.

Как рассказал в Facebook ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, февраль в Москве будет умеренно морозным и снежным. Температура воздуха будет всего на градус-полтора выше нормы. После нескольких дней слякотной и теплой погоды москвичей ждет "разворот погодных условий в сторону утраченных позиций русской зимы".

Пока что погоду в столице формирует теплый атмосферный фронт, сопровождаемый шлейфом многослойных облаков и осадками. В выходные осадки приобретут более интенсивный характер. Сугробы к концу 31 января вырастут до 30 сантиметров – это климатическая норма для конца января.