Через сутки ледяные тротуары Москвы засыплет снегом

В среду в московском регионе ожидается небольшой снег, слабая гололедица вечером от – 2 и до + 2 днем.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна, гололедица", – говорится в сообщении МЧС​​​.

Как сообщила ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк, из-за влияния атмосферных фронтов циклона​​ погода в Москве и Подмосковье будет пасмурной, облачной, местами возможен небольшой снег, вечером слабая гололедица.

По словам синоптика, в первую половину дня температура составит от 0 до + 2 градусов, в Подмосковье – от – 2 до + 2. К вечеру столбики термометров приблизятся к нулевой отметке, что на 10-11 градусов выше средних многолетних значений.

При этом ветер в столичном регионе ожидается юго-западный, 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

В четверг и пятницу снегопад принесет в Москву и область до четверти месячной нормы осадков.

Утром 28 января начнется снегопад, который продлится до конца суток. По данным синоптиков, прирост свежевыпавшего снега прогнозируется 5-10 сантиметров.