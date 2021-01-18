Перепад в 30 градусов: морозы резко сменит оттепель

Столичный регион пережил самую морозную ночь с начала зимы: в Москве столбики термометров в ночь на 18 января опускались до минус 24 градусов. Впрочем, холода надолго не задержатся: москвичей ждет потепление, причем довольно резкое. Более подробный прогнозом поделился в Facebook ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Минувшие сутки стали самыми холодными за последние четыре года. Однако дальше москвичей ждут опасные "температурные горки". И вообще на европейской территории России сильные морозы сменятся резкой оттепелью: перепад температур за неделю составит чуть ли не 30 градусов.

"Сибирский антициклон начнет уступать свои позиции начиная с Крещенской ночи, активизируются циклонические вихри атлантического происхождения", – рассказал Тишковец. Поэтому, по его словам, небо затянет облаками, пойдет снег, а затем воздушные потоки сменят направление на южное. Соответственно, морозы начнут ослабевать.

В ночь на 19 января температура в столичном регионе составит минус 17-22 градуса, осадков не ожидается. Днем во вторник, 19 января, потеплеет до минус 11-16 градусов. К четвергу, 21 января, температура вернется в рамки климатической нормы, в пятницу будет уже минус 2-7 градуса, а к концу недели ожидается оттепель – ночные температуры будут составлять около нуля, днем – от нуля до плюс трех градусов.

Сугробы, высота которых в столичном регионе составляет 40-45 сантиметров, начнут таять, но совсем не исчезнут – только "сдуются" до 20-25 сантиметров.

По словам Тишковца, оттепель тоже не будет вечной: она продержится с выходных до середины следующей недели, до 26-27 января. После этого регион накроет очередная волна похолодания, но холод уже не будет таким жестким.

Волны тепла и холода будут сменять друг друга и в феврале, отметил синоптик. Средняя температура будет на два градуса выше нормы, а по количеству осадков месяц будет соответствовать показателям многолетних наблюдений.

Синоптик добавил, что резкий скачок температур ощутит на себе европейская часть России; в сторону потепления погодные процессы начнут меняться и в Сибири, кардинальные перемены температурного фона ожидаются и за Уралом.

Резкие перепады температур будут сопровождаться и перепадами атмосферного давления. Пока что оно относительно высокое – порядка 750 миллиметров ртутного столба. В связи с потеплением оно рухнет до 735 миллиметров. Это значимые перемены, их ощутят не только метеозависимые люди, но и менее восприимчивые к переменам погоды.